В Госдуме предложили спасать пенсионеров и многодетных от борщевика

Социально уязвимым группам россиян нужно помогать в борьбе с борщевиком на их участках, а не штрафовать, поскольку уничтожение опасного сорняка требует серьезных расходов, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не могут справиться с зарослями по состоянию здоровья или из-за нехватки средств, то для них следует разработать муниципальные программы помощи, передает ТАСС.

В ряде случаев за сорняк надо не штрафовать, а помогать людям в борьбе с опасным растением. Если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки, например на муниципальные программы помощи, — считает Кошелев.

Депутат отметил, что борьба с борщевиком действительно требует больших затрат, так как подразумевает покупку спецкостюмов и дорогих гербицидов, а иногда и привлечение профессионалов с техникой. В таких случаях, подчеркнул Кошелев, государство должно не наказывать, а помогать.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова отмечала, что все собственники земельных участков, включая владельцев дач и объектов индивидуального жилищного строительства, теперь обязаны уничтожать инвазивные растения на своей территории. Она уточнила, что изменения вступили в силу с 1 марта.