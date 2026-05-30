ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:59

В Госдуме предложили спасать пенсионеров и многодетных от борщевика

Депутат Кошелев предложил помогать уязвимым группам с уничтожением борщевика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Социально уязвимым группам россиян нужно помогать в борьбе с борщевиком на их участках, а не штрафовать, поскольку уничтожение опасного сорняка требует серьезных расходов, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не могут справиться с зарослями по состоянию здоровья или из-за нехватки средств, то для них следует разработать муниципальные программы помощи, передает ТАСС.

В ряде случаев за сорняк надо не штрафовать, а помогать людям в борьбе с опасным растением. Если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки, например на муниципальные программы помощи, — считает Кошелев.

Депутат отметил, что борьба с борщевиком действительно требует больших затрат, так как подразумевает покупку спецкостюмов и дорогих гербицидов, а иногда и привлечение профессионалов с техникой. В таких случаях, подчеркнул Кошелев, государство должно не наказывать, а помогать.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова отмечала, что все собственники земельных участков, включая владельцев дач и объектов индивидуального жилищного строительства, теперь обязаны уничтожать инвазивные растения на своей территории. Она уточнила, что изменения вступили в силу с 1 марта.

Власть
Госдума
многодетные семьи
борщевик
соцподдержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.