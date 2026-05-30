Стала известна подноготная педофила, напавшего на пятилетнюю девочку SHOT: напавший на пятилетнюю в Тюмени насильник оказался в розыске за долги

Мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки в Тюмени, числится в розыске у судебных приставов из-за долгов, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в отношении 44-летнего россиянина открыто исполнительное производство на 334 тыс. рублей.

В материале говорится, что у него была задолженность из-за невыплаченных кредитов и госпошлины. Подозреваемый, как сказано в публикации, жил неподалеку от дома, где напал на ребенка. Как пишет канал, он разведен, у него есть семилетняя дочь.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени спасла пятилетнюю девочку от нападения извращенца в подъезде жилого дома. Неизвестный мужчина схватил игравшую во дворе пятилетнюю девочку и насильно унес ее в сторону запасного входа в здание. Игравшие рядом братья не растерялись и начали громко кричать, чем привлекли внимание взрослых.

До этого в Нижегородской области арестовали мужчину, который украл и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Сухобезводное. Педофил схватил школьницу за руку и хотел затащить к себе в квартиру.