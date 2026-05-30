30 мая 2026 в 13:05

МИД РФ обвинил Европу в игнорировании политических реалий

В МИД РФ назвали оторванной от реальности позицию Европы по украинскому кризису

Европейские страны продолжают продвигать оторванный от реальности курс по украинскому конфликту, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский. Таким образом дипломат прокомментировал недавнее заявление руководителя МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа сейчас не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом.

Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие, но это не означает, что в принципе в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России. Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями, — высказался замминистра.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления руководства ЕС по инциденту с дроном в Румынии можно назвать лишь брюссельскими верещаниями. По словам Захаровой, они нужны для отвода глаз от преступлений украинского президента Владимира Зеленского.

