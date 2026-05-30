Пятилетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на девятом этаже

Пятилетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на девятом этаже В Москве пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже

В Москве пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в МАКСе. Пострадавший мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предполагается, что инцидент произошел, когда несовершеннолетний ненадолго остался без присмотра мамы.

Из окна квартиры девятого этажа жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. Предварительно, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал, — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки. В ведомстве обратились к родителям с призывом не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или в ситуациях, когда ребенок может самостоятельно их открыть.

Ранее в прокуратуре сообщали, что четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры дома в Зеленограде. По предварительным данным, перед случившимся мальчик находился вместе с мамой на лестничной клетке.