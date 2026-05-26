26 мая 2026 в 10:21

Падение россиянки со скалы попало на видео

В Сети появились кадры гибели россиянки при падении со скалы в Иркутский области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появилось видео с моментом падения студентки со скалы в Усольском районе Иркутской области, передает Telegram-канал Baza. На кадрах, снятых напротив скалы, видно стоящую на краю фигуру, которая начинает падать вниз, ударяясь о камни.

Инцидент произошел накануне, 25 мая. Как сообщила пресс‑служба регионального управления Следственного комитета, 24-летняя девушка сорвалась с высоты около 100 метров во время фотосессии. Это случилось, когда она начала спускаться. Грунт под ногами обвалился. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Ранее в Сети появились кадры с моментом падения россиянки в бурную реку. На кадрах видно, как женщина с коллегой раскачивают подвесной мост, а затем теряют равновесие и падают.

До этого подросток-зацепер умер на железной дороге на юго-востоке Подмосковья. Юноша коснулся находившегося под напряжением оборудования и получил смертельный удар током. Пассажиры заметили тело юноши на крыше вагона электрички на станции Раменское.

