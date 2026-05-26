Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ Автоэксперт Хайцеэр: ИИ действительно поможет увеличить скорость на дорогах

С помощью искусственного интеллекта действительно можно повысить скоростные лимиты на дорогах, заявил в беседе с 360.ru автоэксперт Ян Хайцеэр. При этом, по его мнению, прежде чем вводить новые ограничения, следует провести инспекцию всех дорожных путей.

Это большая, кропотливая работа, но с помощью современных технологий ее можно ускорить. На помощь может прийти ИИ, если ему грамотный специалист грамотно поставит задачу, то это ускорит решение проблемы несуразного расставления многочисленных знаков, — высказался Хайцеэр.

По словам эксперта, автомобили последних 30–40 лет кардинально отличаются от современных машин с точки зрения безопасности, поэтому и подход к ограничению скорости должен быть иным. При этом в мегаполисах на разных участках одного проспекта нередко действует разная максимально разрешенная скорость, что создает неудобства. Поэтому необходимо оценить качество дорог и сделать скоростной режим более равномерным.

Ранее автоэксперт Павел Федоров заявил, что людям необходимо будет контролировать ИИ-мониторинг состояния водителей. Так он отреагировал на ГОСТ, который нацелен на отслеживание показателей здоровья автовладельцев с помощью нейросетей, в том числе биометрических датчиков и системы умных камер.