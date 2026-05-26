26 мая 2026 в 11:22

В школах Крыма начнут оценивать поведение учеников

В школах в Крыму с 1 сентября введут систему оценки поведения учеников, сообщает «Крым 24». Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик рассказала, что таким образом детям будут прививать понимание дисциплины и социальных норм.

С 1 сентября у нас 10 школ будут реализовывать проект по применению оценки за поведение. Это очень важный воспитательный эффект, — рассказала Лаврик.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах на 2026–2027 учебный год. Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в 4–8-х и 10-х классах.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что российские школьники с 1 сентября начнут осваивать новый профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Новый профиль призван подготовить школьников к вызовам цифровой экономики.

