Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах

С начала года 85 операторов связи были оштрафованы за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. Требование о предоставлении этих сведений обусловлено необходимостью защиты информационных систем от кибератак, в частности DDoS-атак.

В марте Роскомнадзор направил уведомления о предоставлении сведений 1 359 операторам связи — в апреле таких уведомлений не было. За невыполнение требования грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство составило и направило в суд административные протоколы в отношении нескольких компаний, в том числе иностранных игровых студий, за отказ выполнять требования российского законодательства о персональных данных. Речь идет о нарушении части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

Кроме того, в ведомстве заявили, что блокировка игр издателя Electronic Arts, таких как FIFA, Battlefield и The Sims, в России не планируется. В апреле компанию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.