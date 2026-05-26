26 мая 2026 в 12:04

Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах

С начала года 85 операторов связи были оштрафованы за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. Требование о предоставлении этих сведений обусловлено необходимостью защиты информационных систем от кибератак, в частности DDoS-атак.

По состоянию на 21 мая к ответственности привлечены 85 операторов связи, — заявили в Роскомнадзоре.

В марте Роскомнадзор направил уведомления о предоставлении сведений 1 359 операторам связи — в апреле таких уведомлений не было. За невыполнение требования грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство составило и направило в суд административные протоколы в отношении нескольких компаний, в том числе иностранных игровых студий, за отказ выполнять требования российского законодательства о персональных данных. Речь идет о нарушении части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

Кроме того, в ведомстве заявили, что блокировка игр издателя Electronic Arts, таких как FIFA, Battlefield и The Sims, в России не планируется. В апреле компанию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.

Роскомнадзор
Власть
операторы
связь
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
