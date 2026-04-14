14 апреля 2026 в 17:25

Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims

Роскомнадзор не планирует блокировать в России игры издателя Electronic Arts, выпускающего такие популярные франшизы, как FIFA, Battlefield и The Sims, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В понедельник, 14 апреля, издателя оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.

Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что его ведомство подготовило пакет мер для поддержки и развития отечественной индустрии компьютерных игр. Руководитель отметил, что для разработчиков планируется ввести специальный режим использования уже действующих льгот, предусмотренных для IT-сферы.

До этого СМИ писали, что ограничения доступа к играм американского издателя 2K начали затрагивать российских владельцев консолей PlayStation. Сначала проблемы возникли с игрой Civilization VI. Пользователи отмечали, что приобретенная версия с дополнениями перестала запускаться дальше начального экрана.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

