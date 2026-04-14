Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims

Роскомнадзор не планирует блокировать в России игры издателя Electronic Arts, выпускающего такие популярные франшизы, как FIFA, Battlefield и The Sims, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В понедельник, 14 апреля, издателя оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.

Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что его ведомство подготовило пакет мер для поддержки и развития отечественной индустрии компьютерных игр. Руководитель отметил, что для разработчиков планируется ввести специальный режим использования уже действующих льгот, предусмотренных для IT-сферы.

До этого СМИ писали, что ограничения доступа к играм американского издателя 2K начали затрагивать российских владельцев консолей PlayStation. Сначала проблемы возникли с игрой Civilization VI. Пользователи отмечали, что приобретенная версия с дополнениями перестала запускаться дальше начального экрана.