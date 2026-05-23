Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 19:41

Мединский призвал россиян задуматься, что будет в случае победы Запада

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака ВСУ на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее представителей некоторых стран в ООН заставляет задуматься, что будет, если «они победят», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что россияне часто бывают милосердны и склонны забывать обиды.

Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь, — написал Мединский.

Так он прокомментировал реакцию представителей Дании и Латвии в ООН на атаку ВСУ. Представители этих стран усомнились в данных России об атаке на колледж, которая привела к гибели детей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске был намеренным военным преступлением. Дипломат подчеркнул, что три последовательные волны атаки дронов исключают версию случайности.

Тем временем спустя несколько часов после сообщений об атаке беспилотников на общежитие в Старобельске (ЛНР) президент Украины Владимир Зеленский посетил профессиональный колледж в городе Ровно. Там он пообщался с украинскими студентами, назвав это направление приоритетным.

Власть
Владимир Мединский
Старобельск
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.