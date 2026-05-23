Мединский призвал россиян задуматься, что будет в случае победы Запада

Атака ВСУ на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее представителей некоторых стран в ООН заставляет задуматься, что будет, если «они победят», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что россияне часто бывают милосердны и склонны забывать обиды.

Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь, — написал Мединский.

Так он прокомментировал реакцию представителей Дании и Латвии в ООН на атаку ВСУ. Представители этих стран усомнились в данных России об атаке на колледж, которая привела к гибели детей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске был намеренным военным преступлением. Дипломат подчеркнул, что три последовательные волны атаки дронов исключают версию случайности.

Тем временем спустя несколько часов после сообщений об атаке беспилотников на общежитие в Старобельске (ЛНР) президент Украины Владимир Зеленский посетил профессиональный колледж в городе Ровно. Там он пообщался с украинскими студентами, назвав это направление приоритетным.