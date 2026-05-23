23 мая 2026 в 19:19

«Одно из двух»: Трамп назвал дату окончательного решения иранского вопроса

Axios: Трамп примет окончательное решение по иранскому вопросу 24 мая

Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение мирного соглашения с Ираном или возобновление полномасштабных боевых действий составляют 50 на 50, передает портал Axios. Хозяин Белого дома намерен провести закрытое совещание со своей ключевой командой переговорщиков 23 мая, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги.

В экстренной встрече примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф, а также известный предприниматель Джаред Кушнер. По итогам консультаций американский лидер планирует уже в воскресенье, 24 мая, принять окончательное решение по иранскому вопросу.

Я думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку, — резюмировал Трамп.

Ранее стало известно, что Иран на непрямых переговорах с США предложил приостановить на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. По информации журналистов, Тегеран также выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран на своей территории.

