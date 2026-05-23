Шесть жителей Борисовки пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области

Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате массированных атак ВСУ на поселок Борисовка, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. Всем пострадавшим на месте и в медицинских учреждениях сейчас оперативно оказывается необходимая квалифицированная помощь.

У одного мужчины ранение подмышечной области, у двоих других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца «Орлана», еще одной женщины и водителя атакованной FPV-дроном машины диагностированы акубаротравмы, — добавили в оперштабе.

Ранее стало известно, что за сутки Борисовка подверглась двум атакам с украинской стороны. В результате прилетов снарядов произошло возгорание пяти гражданских автомобилей. Взрывной волной и осколками было частично разрушено местное административное здание, а также повреждены два коммерческих объекта.

До этого глава Энергодара Максим Пухов сообщил о серии ударов ВСУ по городу. Под обстрел попали территория школы и здание городской администрации, куда пришлось два попадания. Кроме того, ВСУ атаковали вышки сотовой связи и повредили несколько гражданских автомобилей.