23 мая 2026 в 03:15

ВСУ ударили по школе и зданию администрации в Энергодаре

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил о серии ударов Вооруженных сил Украины по городу в Запорожской области. Под обстрел попали территория пятой школы и здание городской администрации, куда пришлось два попадания.

ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару. Только за сегодняшний день: Удар по территории СОШ № 5; Два удара по зданию администрации... К счастью, никто не пострадал, — указал Пухов.

Кроме того, ВСУ атаковали вышки сотовой связи и повредили несколько гражданских автомобилей. По словам мэра, постоянным атакам подвергается одна из дорог, ведущих в Энергодар. Силам ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы удалось подавить или сбить более десяти дронов на подлете или уже в черте города.

Ранее стало известно, что в Новороссийске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что раненый — мужчина, который в момент падения обломков находился на одной из городских улиц. Он госпитализирован для оказания необходимой помощи.

До этого мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.

