«Откровенное глумление»: в ООН осудили позицию Европы по гибели детей Небензя осудил выступления членов СБ ООН, назвав их глумлением над детьми

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой в адрес европейских членов Совета Безопасности. Дипломат заявил, что их позиция по вопросам, связанным с детскими жертвами, выходит за рамки обычного лицемерия.

Поводом для такого заявления послужило обсуждение в Совбезе ситуации с гибелью несовершеннолетних в зонах конфликтов. По словам Небензи, отдельные участники заседания продемонстрировали пренебрежительное отношение к трагедии, что неприемлемо для международной организации, призванной защищать права человека.

Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами, — заявил дипломат.

Российский постпред призвал коллег по Совету Безопасности более ответственно относиться к обсуждению тем, связанных с гибелью детей. Заявление было сделано в ходе открытой дискуссии на заседании СБ ООН.

До этого Небензя обратил внимание, что ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске был намеренным военным преступлением. По его словам, атака была совершена на объект, где учатся и проживают дети. Украинские силы атаковали его ночью, когда общежитие было заполнено. Этот жест явно совершен с целью максимального количества жертв.