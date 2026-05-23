Женщин «затачивают» под продажу: Украина стала мировым центром порнобизнеса

В управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей Украины прошли обыски и задержания — их руководители «крышевали» вебкам-студии, получая за это по $20 тысяч в месяц. При этом в Киеве давно идет дискуссия о легализации порно. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: это часть политики властей по уничтожению собственного народа. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему этот бизнес так привлекает украинские элиты.

Государственная индустрия

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сразу в нескольких региональных управлениях Национальной полиции Украины прошли обыски. Сотрудники прокуратуры и СБУ нагрянули в офисы ведомства в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Парламентарий связал эту активность с кампанией по борьбе с коррупцией, которая в последние несколько месяцев развернулась на Украине. Однако, как позже выяснилось, у истории четкий привкус «клубнички».

Правоохранители организовали схему «крышевания» вебкам-студий: они прикрывали порноофисы в обмен на ежемесячные поборы, составлявшие $20 тысяч.

Стоит ли этому удивляться? Украинские власти давно пытаются прибрать этот бизнес к рукам. В 2023 году депутаты от «Слуги народа» подготовили законопроект о легализации порнографии. Парламентарий Максим Бужанский особенно сокрушался из-за преследования полицейскими OnlyFans — кстати, эту площадку для продажи эротического контента в свое время возглавил ныне покойны выходец с Украины Леонид Радвинский.

Проект не был принят, но в 2025 году активность украинских политиков в этом направлении возобновилась. Появилась петиция за легалайз порно, которую поддержал и направил на рассмотрение в Раду сам президент Владимир Зеленский. А сейчас в Киеве готовится очередной законопроект о декриминализации «клубнички», который внесут на рассмотрение Рады 25–29 мая.

Писатель Платон Беседин в разговоре с NEWS.ru отметил, что сегодня в порнобизнес на Украине включается все больше высокопоставленных лиц.

«У них это началось не сейчас, а 20 лет назад. С развитием технологий вырос и финансовый оборот этого бизнеса, и его доступность. Сначала это был узкий сегмент — не сказать, что маргинальный, но „крыша“ на него не обращала внимания. А потом все перешло под негласный государственный контроль, потому что это стало выгодно», — пояснил он.

Сколько они зарабатывают?

По итогам 2024 года совокупная прибыль цифровой индустрии «для взрослых» составила более $45 млрд. Для сравнения, вся мировая киноотрасль (кинотеатры, продажа цифровых носителей, стриминговые сервисы) принесла по итогам 2025 года $86,1 млрд, а если брать только кинопрокат, то $33,5 млрд.

По словам главного редактора издания «Донецкий Кряж» Анастасии Антоновой, на Украине, чтобы оседлать эту волну, в свое время стали активно агитировать женщин идти в порно. Кампания, как отмечает собеседница NEWS.ru, началась в 2014 году.

«Но на идеологическом уровне на Украине все это „прокачивалось“ медийно еще с конца нулевых годов. Если посмотреть на тамошние женские истории успеха, то, например, можно вспомнить одну из победительниц местного аналога российской „Фабрики звезд“, которая попала на виллу к создателю Playboy Хью Хефнеру. И все украинские СМИ рассказывали, какая она крутая, как ей повезло, как она прекрасно проводит время с этим старым человеком и его любовницами. Возможность женщины так распоряжаться собой подавалась как прогрессивный взгляд на собственную жизнь и собственную судьбу», — пояснила она.

На деле это оказалось типичной манипуляцией, подчеркнула Антонова.

«Когда женщина идет в порноиндустрию, то ей, конечно, рассказывают: „Твое тело — твое дело“. Только когда речь идет о прибылях, это трансформируется в „твое тело — наше дело“, а когда наступают последствия, то снова включается мотив про „женскую ответственность“», — заметила журналист.

Хотя даже такой сценарий — еще не самый негативный. В последние годы на Украине процветает сексуальная эксплуатация не только взрослых женщин, но и детей.

«Можно вспомнить историю с девочками-подростками, которых увезли в Турцию. Занимался этим фонд первой леди Елены Зеленской. А вернулись девочки беременными от каких-то сотрудников отеля. И тут нужно понимать, что все, что связано с вопросом секса, напрямую связано с продолжением рода. На Украине, несмотря на катастрофическую демографическую ситуацию, даже не вымирание, а выжигание нации, процветает суррогатное материнство. И в общем-то, лозунг „Мое тело — мое дело, хочу кружевные трусики и в Европу“ принял в итоге катастрофические для нации формы. Что делать с поколениями женщин, которые уверены, что их тело — это товар, причем не только в плане секса, но и в плане того же суррогатного материнства, вопрос очень серьезный», — утверждает Антонова.

Кому выгоден украинский порнобизнес

Вспоминается и еще одна история — как Владимир Зеленский репостнул в свои соцсети видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон: в кадре девушка танцевала с двумя мужчинами. Из аккаунта президента ролик быстро «подтерли», но интернет, как известно, помнит все.

Есть ли у самого Зеленского интересы в украинском порнобизнесе? Беседин полагает, что вряд ли.

«Для Зеленского это просто не те деньги. Он и так зарабатывает миллиарды долларов и евро на конфликте. Хотя коррупция и махинации пронизывают всю систему украинской власти, и какие-то отчисления за прикрытие по всей этой преступной вертикали могут идти и ему», — предположил писатель.

Однако свою руку к развитию этой индустрии президент все же приложил. По мнению Антоновой, хотя «брендирование» женщин на Украине началось задолго до его прихода к власти, именно при нем оно оформилось окончательно.

«Его идеологию конфликта с Россией „до последнего украинца“ можно расценить и как „до последней украинки“, и как „до последнего украинского ребенка“. На фоне вымирания нации вместо того, чтобы Украина занялась народосберегающей политикой, женщин продолжают „затачивать“ под продажу. Под отъезд за границу, продажу себя на месте, продажу своих яйцеклеток и тел под суррогатное материнство. Получает ли Зеленский деньги за порно — следствие разберется. Но то, что он стоит во главе этой национальной политики, делает его безусловным соучастником, а то и организатором всех подобных проектов на Украине», — подытожила эксперт.

