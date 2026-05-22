Два летевших на Москву БПЛА ликвидированы Собянин: российские силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены на подступах к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. По его словам, атака дронов была предотвращена силами противовоздушной обороны.

На месте падения обломков развернули работу специалисты экстренных служб. Оперативные группы проводят осмотр территории. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не приводились.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО за шесть часов сбили над российскими регионами 41 украинский беспилотник. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что противник в том числе попытался атаковать Крым.

До этого атаке украинских БПЛА также подвергся Донецк. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском и Калининском районах. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, среди пострадавших — мужчина, женщина, 20-летний молодой человек и 24-летняя девушка.

Также двое пожилых мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Глава региона Владимир Сальдо проинформировал, что в Раденске Алешкинского округа украинский дрон ударил по машине рядом со зданием почты. Несмотря на сохраняющуюся дроновую опасность, медики предпринимают все возможное, чтобы помочь раненым.