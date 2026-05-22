22 мая 2026 в 22:53

«Удар не мог быть случайным»: в ООН подняли тему удара ВСУ по Старобельску

Небензя назвал удар ВСУ по общежитию в Старобельске военным преступлением

Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ночной удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске был намеренным военным преступлением, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что три последовательные волны атаки дронов исключают версию случайности.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о попадании БПЛА в здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В результате погибли шесть человек, ранения получили 39 детей. Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя отверг утверждения Киева о том, что произошедшее могло быть следствием работы ПВО или РЭБ.

Удар не мог быть случайным. <…> Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением, — уточнил дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российские посольства и постпредства приступили к исполнению поручения президента России Владимира Путина проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в ЛНР. Дипломат констатировала, что ВСУ бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад делает вид, что ничего не произошло.

