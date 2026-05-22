«Приступили»: Россия доведет до мира подробности удара ВСУ по ЛНР Захарова: Россия начала информировать другие страны об ударе ВСУ по ЛНР

Посольства и постпредства России начали выполнять поручение президента Владимира Путина проинформировать мировое сообщество об ударах Киева по ЛНР, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости. Известно, что ВСУ атаковали общежитие Старобельского колледжа в ночь на 22 мая.

Наши посольства и постоянные представительства при международных организациях приступили к исполнению, — отметила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Вооруженные силы Украины били по детям в Старобельске прицельно и с наслаждением. По ее словам, в этот момент страны Запада «живодерски молчали», особенно те, кто продвигает фейки президента Украины Владимира Зеленского об украденных детях.

До этого Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, удар не был случайным. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны. В результате удара, как сообщил президент, погибли шесть человек.