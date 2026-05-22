Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, звучит нелепо из-за спешных поисков переговорщика с Москвой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. Он обвинил Каллас в попытке переложить ответственность за инциденты с украинскими дронами в Прибалтике на Москву, чтобы запугать европейцев «российской угрозой».

Если она терпит поражение, почему ЕС так спешно ищет переговорщика? Разве победители действуют таким образом? Нет, я так не думаю, — сказал Христофору.

Ранее сообщалось, что представители МИД стран Европейского союза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Также участники намерены определить «как именно вести переговоры».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.