22 мая 2026 в 19:33

На Кипре высмеяли попытки Каллас выдать поражение Украины за победу

Христофору: заявление Каллас о России звучит нелепо из-за поисков переговорщика

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, звучит нелепо из-за спешных поисков переговорщика с Москвой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. Он обвинил Каллас в попытке переложить ответственность за инциденты с украинскими дронами в Прибалтике на Москву, чтобы запугать европейцев «российской угрозой».

Если она терпит поражение, почему ЕС так спешно ищет переговорщика? Разве победители действуют таким образом? Нет, я так не думаю, — сказал Христофору.

Ранее сообщалось, что представители МИД стран Европейского союза на предстоящей встрече на Кипре намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Также участники намерены определить «как именно вести переговоры».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.

Европа
Украина
Россия
Кая Каллас
