22 мая 2026 в 19:36

Огонь охватил четырехэтажный банный комплекс с сотней посетителей

Четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По оперативным данным, из здания эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка, никто из посетителей не пострадал. В тушении пожара участвовали 30 спасателей, было привлечено девять единиц техники.

Пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 19:13. По оперативным данным, из здания эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. Звеньями газодымозащитной службы в безопасную зону выведены 17 человек, из них шесть детей. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

До этого жительница Сургута осталась в лифте один на один с горящим пауэрбанком. Находившееся в ее сумке зарядное устройство неожиданно взорвалось, и после в замкнутом пространстве начался пожар. Девушка бросила его на пол и выбежала из лифта.

Ранее 18 лошадей заживо сгорели на конно-спортивной базе в Петергофе. Как рассказала директор базы, причины возгорания выясняются. Хозяйка утверждает, что не конфликтовала с местными жителями.

