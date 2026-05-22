В ЛНР оценили ситуацию на месте атаки ВСУ на колледж

Ситуация на месте атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске остается тяжелой, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать детей из-под обломков.

Представители Министерства образования и науки ЛНР находятся на месте трагедии в Старобельске. Ситуация остается тяжелой, без изменений. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать детей из-под обломков. Работы не прекращаются ни на минуту, каждый ребенок на счету, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жертвами атаки беспилотников ВСУ на здание общежития в Старобельске стали шесть человек. Глава государства подчеркнул, что власти сделают абсолютно все возможное, чтобы оказать оперативную помощь пострадавшим и семьям погибших в этой трагедии.

Путин также отметил, что «неонацистская власть» Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске не случайно. Он поручил Минобороны России подготовить предложения по ответным мерам.