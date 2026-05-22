Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали

Спасатели продолжают разбирать завалы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая. Сколько всего жертв в результате атаки, что известно к вечеру 22 мая, что рассказали уцелевшие студенты?

Сколько жертв после удара ВСУ по Старобельску 22 мая

Президент РФ Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР). Глава государства рассказал, что число погибших детей и подростков выросло до шести человек.

«На данным момент известно, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается», — объявил Путин.

Президент подчеркнул: рядом с общежитием в Старобельске нет никаких объектов военного назначения или объектов спецслужб. Поэтому нет никаких оснований говорить, что дроны ВСУ поразили здание колледжа, сбившись с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек после удара ВСУ. На момент удара ночью 22 мая в здании общежития находилось 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

На текущий момент спасатели продолжают разбирать завалы — под ними еще может оставаться до 18 человек. На месте также работают медики, психологи и следователи СК. Открытое горение на месте удара ликвидировали только к 15 часам, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое», — сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В Луганской республиканской больнице сообщили, что один 18-летний юноша находится в очень тяжелом состоянии, ему грозит ампутация руки.

Что стало известно об ударе по Старобельску, подробности

Президент Путин подчеркнул, что 16 беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. Он призвал военнослужащих ВСУ не выполнять преступные приказы Киева.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что БПЛА, ударившие в старобельский колледж, запустили из Харьковской области, «с расстояния примерно в 100 км». Он подчеркнул, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов.

Очевидцы рассказали СМИ, что атака началась около 23:00, но основной удар последовал в районе часа ночи. В результате удара здание учебного заведения оказалось расколото на две части, произошло обрушение кровельных конструкций и межэтажных перекрытий, были выбиты все окна. Взрыв был очень мощным.

«Выбегала девчонка одна, до середины асфальта добежала, прилет был, она сгорела от волны взрывной», — рассказал один из очевидцев.

Одна из пострадавших рассказала, что оказалась завалена бетонной плитой.

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Я вышла из комнаты в спешке, и все, дальше у меня просто как во тьме. Я помню, что через время очнулась, вижу, что у меня ноги придавлены, я начинаю кричать. Полностью я очнулась, когда мне начали промывать глаза нормально, потому что они все в пыли были. Это где-то около четырех часов утра было», — рассказал Диана.

Другой пострадавший студент рассказал, что первый БПЛА упал на улице, второй и третий БПЛА влетели в клумбы, а уже четвертый — в здание колледжа. Во время атаки юноша рухнул с пятого на третий этаж, получил кирпичом по голове, а затем новый удар выбросил его через окно на улицу.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на Старобельск.

Будет эскалация? О чем заявили Путин и МИД РФ

Путин объявил, что Россия готовит ответ на террористический удар по колледжу в Старобельске.

«Минобороны поручено представить свои предложения в связи с ударом Украины по общежитию в ЛНР. Ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно», — подчеркнул Путин.

В МИД РФ подчеркнули, что удар не мог быть случайным.

«Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей. Снисхождения никому из виновных в атаке на колледж в Старобельске не будет», — заявили в дипведомстве.

Удары дальнобойным оружием, поставляемым странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов, что делает их соучастниками в убийстве детей. В МИД особо подчеркнули: совершив злодеяние против детей в Старобельске, «киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий».

Россия затребовала экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине после удара по общежитию в Старобельске. Оно состоится сегодня в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).

