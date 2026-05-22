Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино

Экс-финансист ВСУ попал под суд за махинации с зарплатами солдат

Бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ приговорен к тюремному заключению за присвоение денежного довольствия солдат, сообщает украинское издание «Страна.ua». Согласно официальному решению Самарского горрайонного суда Днепропетровской области, осужденный регулярно использовал чужие средства для азартных игр.

В период с 2023 по 2025 год злоумышленник целенаправленно менял банковские реквизиты бойцов, выполнявших задачи на Запорожском направлении, и переводил выплаты на личные нужды. Для реализации преступной схемы фигурант открыл четырнадцать подставных счетов в различных банках. Кроме того, он фиктивно продолжал называть получателями средств уже уволенных со службы лиц, а образовавшуюся крупную недостачу мастерски маскировал в отчетности.

В общей сложности финансист успел присвоить более 9,7 млн гривен (15 млн рублей), которые впоследствии проиграл в интернет-казино. В апреле 2025 года самовольно покинул расположение своей воинской части. Для конспирации он отправил свой личный телефон за границу, купил подержанный автомобиль и регулярно менял съемные квартиры, однако в начале 2026 года был задержан сотрудниками ГБР.

