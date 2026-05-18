Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Птицемлечник (орнитогалум) — это многолетнее луковичное растение, известное также под поэтичными названиями «Вифлеемская звезда» или «птичье молоко». Несмотря на нежную внешность, этот многолетник удивительно неприхотлив и готов радовать своей красотой садоводов практически всей России.

Наиболее популярен в культуре птицемлечник зонтичный (Ornithogalum umbellatum). В конце весны он выпускает цветоносы высотой от 15 до 30 см, на которых распускаются белоснежные звездчатые цветки. Они собраны в рыхлые щитковидные соцветия, каждое из которых может включать до 20 бутонов. На лепестках есть тонкая зеленая полоска, из-за которой закрытые бутоны выглядят зеленоватыми. Одна из интересных особенностей вида — цветки открываются только в солнечную погоду, закрываясь на ночь или в дождь.

Птицемлечник отлично подходит для начинающих садоводов, так как не требует сложного ухода. Он зимостоек (зоны USDA 4-9), хорошо растет как на солнце, так и в полутени, способен долго обходиться без полива.

