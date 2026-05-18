Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем Ушаков: Москва и Пекин полностью перевели торговлю на рубли и юани

Переход на национальные валюты позволил России и Китаю создать уникальную и полностью независимую систему торгово-экономических отношений, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, скоординированная финансовая политика двух государств практически полностью исключила доллар и евро из двустороннего оборота, передает РИА Новости.

То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных каких-то тенденций на глобальных рынках, — добавил дипломат.

Ранее Ушаков раскрыл состав делегации, с которой президент поедет в Пекин. В состав правительственного блока вошли сразу пять заместителей председателя правительства, включая Дениса Мантурова, Татьяну Голикову и Александра Новака. Он пошутил, что на время переговоров премьер-министр Михаил Мишустин «останется в Москве один».

В ходе визита будет подписано не менее 40 совместных документов. По словам Ушакова, подготовленный пакет соглашений нацелен на мощное укрепление стратегического партнерства двух стран во всех ключевых сферах.