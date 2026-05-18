Уничтожение ПВО Украины и хантавирус в ВСУ: новости СВО на вечер 18 мая

Уничтожение ПВО Украины и хантавирус в ВСУ: новости СВО на вечер 18 мая

Украину заподозрили в практически полном лишении систем противовоздушной обороны на большей части своей территории, в рядах ВСУ бесчинствует хантавирус. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 мая, читайте в материале NEWS.ru.

В рядах ВСУ начали орудовать хантавирус, алкоголизм и наркотики

Хантавирус в рядах Вооруженных сил Украины в Сумской области распространяется из-за обилия грызунов, антисанитарии и ослабленного иммунитета у солдат. По словам источника в российских силовых структурах, соответствующую информацию подтвердили врачи в Киеве.

Также пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

Пушилин раскрыл детали продвижения российской армии в зоне СВО

Российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

Также российские войска продвинулись под Славянском. В настоящее время идут бои в районе Рай-Александровки, уточнил Пушилин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

При этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение ДНР российскими войсками и нехватка личного состава могут стать катастрофой для ВСУ. По его словам, Киев также столкнется с проблемами, если украинские беспилотники будут нейтрализованы.

В Британии заявили о практически полном уничтожении украинской ПВО

Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что Украина практически полностью лишилась систем ПВО на большей части своей территории. По словам эксперта, текущая ситуация в воздушном пространстве страны уже стала для Киева критической.

Немецкий эксперт и историк Маттиас Уль заявил, что в Вооруженных силах Украины обострилась проблема с кадровым дефицитом. По его словам, на этом фоне ВСУ не в состоянии проводить крупномасштабные наступательные операции.

Что известно о ликвидации новозеландского наемника в первом же бою

Новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою. По словам его бывшего сослуживца, боец приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого интернационального легиона, который включал иностранных солдат, воюющих на стороне Киева.

Их группу бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на «воздушное прикрытие». По словам источника, большую часть отправленных на задание наемников ликвидировали, некоторые пропали без вести.

Российская армия нанесла по Украине удар возмездия

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. По данным ведомства, все цели поражены.

ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Южной группировки войск успешно уничтожили крупный склад материальных средств, а также пехоту противника на Славянском направлении. В ходе выполнения боевых задач операторы ударных дронов группировки также своевременно выявили и ликвидировали скопление живой силы украинских подразделений.

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1075 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 человек, «Запада» — более 180, «Южной» — до 90, «Центра» — свыше 300, «Востока» — более 270 и «Днепра» — до 45.

Раскрыт сценарий, которого Зеленский опасается больше всего

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что главным страхом президента Украины Владимира Зеленского является победа России в украинском конфликте, так как для него это может означать политическую, а возможно, и физическую смерть. По его словам, в настоящее время фактически против РФ выступают полсотни стран, которые поставляют Киеву технику, оружие и наемников.

Читайте также:

В ВСУ распространяется хантавирус

Продвижение у Рай-Александровки, разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 мая

Улучшенные БПЛА российского производства поставляются на передовую