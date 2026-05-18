18 мая 2026 в 17:29

Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей

Елена Блиновская
Арбитражный суд Москвы обязал Дарью Бондаренко, помогавшую организовывать марафоны Елены Блиновской, выплатить 35 млн рублей в конкурсную массу блогера. С таким требованием в суд обратилась финансовый управляющий Мария Ознобихина, сообщает РИА Новости.

Суд выяснил, что Бондаренко руководила фирмой «Ригель», которую Блиновская использовала как техническое звено в схеме для дробления своего бизнеса. Через эту компанию в 2020–2021 годах сообщники перевели миллионы рублей под видом выплаты дивидендов, хотя у предприятия вообще не было чистой прибыли.

Защита ответчицы пыталась оспорить взыскание и просила судью проявить снисхождение. Адвокат утверждал, что Бондаренко сразу сняла всю сумму со счетов и честно передала ее супругу блогера Алексею Блиновскому, подкрепив свои слова банковскими выписками и личной перепиской. Он настаивал, что эти миллионы фактически остались «в периметре семьи» Блиновских, поэтому требовать их с Бондаренко несправедливо. Тем не менее суд признал эти сделки абсолютно незаконными и удовлетворил иск финансового управляющего в полном объеме.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной в рамках дела о банкротстве Блиновской. В материале указано, что ей вернули жилплощадь в Ярославле.

