Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом

Компания «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому — мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом в размере чуть более 11 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой инспекции в марте объявил общество банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыл в компании конкурсное производство.

Суд указал в решении, что задолженность перед бюджетом образовалась в результате неуплаты налога на прибыль, НДФЛ, страховых взносов, НДС, торгового сбора и транспортного налога. Задолженность включена в реестр требований кредиторов должника. Конкурсным управляющим утверждена Елена Сухова из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной в рамках дела о банкротстве Блиновской. В материале указано, что ей вернули жилплощадь в Ярославле.