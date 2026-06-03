Житель Петербурга напал с ножом на беременную сожительницу в ходе ссоры

Житель Петербурга напал с ножом на беременную сожительницу в ходе ссоры

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. Пострадавшая потеряла ребенка.

Нападение произошло в квартире дома № 59 на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

Беременную госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Новой Москве на улице Самуила Маршака пьяный прохожий приставал к водителям питбайков, после чего с кухонным ножом напал на одного из них. Молодой человек не пострадал благодаря защитному шлему.