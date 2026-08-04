Психолог назвала главный критерий крепких отношений

Взаимопомощь может стать залогом крепких отношений, рассказала РИАМО психолог Эльвира Жданова. Она отметила, что мужчины не всегда расстаются после помощи партнерши во время кризиса.

Говорить, что мужчина всегда бросит женщину, которая помогает, — очень опрометчиво. Если мужчине нужна помощь, а женщина поддерживает его как мужчину, а не ребенка, она видит в нем мужчину, ценит его за мужские качества, то, когда он ее защищает, оберегает и помогает, такие пары становятся очень крепкими, — заявила Жданова.

Психолог подчеркнула, что пары, построенные на взаимопомощи, проходят много испытаний и долго остаются вместе. По ее словам, нельзя категорично заявлять, что отношения кончатся после того или иного кризиса.

Ранее председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что сожительство мужчины и женщины без официальной регистрации отношений является греховным деянием с точки зрения христианской морали. По его словам, подобная форма совместной жизни противоречит божественным заповедям.