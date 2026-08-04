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04 августа 2026 в 11:30

Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

Хикмет Гаджиев Хикмет Гаджиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Статья, предусматривающая территориальные претензии к Баку и Анкаре, должна быть исключена из Конституции Армении, заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает телеканал Haber Global, поступающие сигналы говорят о том, что в Ереване начинается процесс принятия новой конституции.

После того, как эти территориальные претензии будут исключены из конституции, Азербайджан не видит проблем для подписания окончательного мирного договора, — подчеркнул Гаджиев.

Он также напомнил о братских отношениях между Турцией и Азербайджаном. Гаджиев уточнил, что Баку и Анкара совместно отвечают на любые действия, направленные против их интересов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения делимитировали почти 13 километров государственной границы. Как уточнил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, этот процесс продолжается, сторонами созданы специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном фактически уже существует мир. При этом глава государства подчеркнул необходимость дальнейшей работы для укрепления и устойчивости мирного процесса.

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