Обнаружены массовые захоронения ВСУ на участке фронта Массовые захоронения ВСУ были обнаружены на позициях в Запорожской области

Украинские военные массово хоронят сослуживцев прямо на позициях в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По их информации, явление становится распространенным на этом участке фронта.

У Барвиновки, Сладкого, Васильковки, Даниловского и других населенных пунктов Запорожской области отмечается большое количество стихийных захоронений ВСУ, — уточнил собеседник агентства.

Ранее украинский военнослужащий пожаловался своему командиру на отсутствие продовольствия на позициях, заявив, что ему приходится «питаться солнцем». Он также добавил, что они с сослуживцами голодают на протяжении двух дней.

До этого сообщалось, что военнослужащие Украины на передовой испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой. Из-за нехватки пищи некоторые бойцы теряли сознание. Воду добывали из ручья, зимой растапливали снег, кофе доставляли редко в больших пачках, его употребляли в сухом виде. Продовольствие поставляли раз в три дня: на четверых бойцов — две банки тушенки, лапша быстрого приготовления, чай и сахар.