Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 4 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 августа? Что происходит у Анискино, Белицкого, Брусовки, Василевки, Волчанска, Доброполья, Константиновки, Казачьей Лопани, Малиновки, Ивановки, Ильиновки, Новониколаевки, Ивашкино, Избицкого, Пискуновки, Северска, Харькова, Федоровки, Шевченко и Юрченково?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ продолжают сужать полукольцо вокруг Доброполья, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение к южным и восточным окраинам Доброполья. Сообщается, что войска РФ вошли в Матяшево. ВС РФ занимают новые позиции в центральной части Мирного и на южных подступах к Новониколаевке. На Константиновском направлении ВС РФ атакуют в районе Ильиновки и Русина Яра. В Красном Лимане ВС РФ продвигаются и продолжают зачистку территории. Улучшено тактическое положение войск РФ по линии Чернещина — Дружелюбовка. На Северском участке идут бои на подступах к Николаевке, продолжается продвижение к Ореховатке. Есть успехи на подступах к Кривой Луке. На Волчанском направлении сообщается о взятии под контроль ВС РФ Белого Колодезя и Устиновки. Продолжаются бои в Анискино. Есть продвижение южнее Купино», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Казачьей Лопани, Черкасских Тишек, Новой Казачьей, Рубежного, Василевки, Котовки, Сердобино, Черного, Приколотного, Должанки и Золочева, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. В результате стрелкового боя подразделения ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани, а российская авиация нанесла огневое поражение скоплению украинских бойцов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на четырех участках до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

У Константиновки российские войска пробивают оборону ВСУ в Ижевке для обеспечения выхода к Алексеево-Дружковке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Харьковском направлении штурмовые подразделения ВС РФ завершили разгром окруженных сил ВСУ в поселке Белый Колодезь и взяли под контроль населенный пункт. Также взят под контроль населенный пункт Устиновка. Севернее Красного Лимана противник старается расставить наши силы атаками у Редкодуба», — отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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