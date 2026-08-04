Наступление ВС РФ на Запорожье 4 августа: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 августа 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 4 августа: обстановка на фронте сегодня

«В результате атаки противника на энергосистему региона в большей части Запорожской области фиксируем отключение электроснабжения. Бригады энергетиков приступили к восстановлению. Специалисты оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Опасность повторных ударов сохраняется», — сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на западном фланге Запорожского направления ситуация пока без особых изменений.

«От Малых Щербаков наши войска продолжают пробиваться к Юрковке. На восточном фланге есть тактические успехи к западу от Новоселовки, продолжаются бои за освобождение Долинки. В районе Любицкого наши бойцы наносят удары по технике и огневым точкам ВСУ на рубеже Тимошовка — Новосолошино — Мировка. В Терноватом ситуация остается крайне сложной», — добавил он.

WarGonzo пишет, что на Каменском направлении продолжаются столкновения в районе Степногорска и Новояковлевки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Гуляйпольском направлении идут бои за Долинку. Продолжаются боестолкновения в районе Терноватого», — добавил источник.

«Рыбарь» ранее писал, что на Западно-Запорожском направлении украинские формирования продолжают атаки в Плавнях и окрестностях Степногорска, обстановка остается напряженной, позиции ВСУ к югу от Малой Токмачки подвергаются ударам БПЛА и артиллерии.

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Запорожской и Белгородской областей.

«По информации местных органов исполнительной власти, в Запорожской области ВФУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и на въезде в город Энергодар, от подрывов пострадали, предварительно, шесть мирных жителей. В Белгородской области в поселке Октябрьский и на участке автодороги Таврово — Шагаровка вследствие ударов украинских беспилотников ранены два человека. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям виновных лиц из числа представителей ВФУ», — заявили вчера в СК РФ.

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