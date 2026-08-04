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04 августа 2026 в 11:33

Экономист рассказал, как формируется курс рубля

Экономист Суверов: курс рубля зависит от стоимости нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курс рубля определяет стоимость нефти, рассказал KP.RU кандидат экономических наук Сергей Суверов. Он отметил, что этот показатель составляет около 30% от конечной стоимости валюты.

В последние годы ее влияние ослабло из-за бюджетного правила, по которому государство начинает покупать валюту в резервы, если цена на нефть выше определенного значения. Но, несмотря на это, стоимость нефти остается главным фактором, — заявил Суверов.

Экономист подчеркнул, что весной из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть подорожала почти вдвое, а курс доллара снизился с 84 рублей (мартовское значение) до 71 рубля в мае-июне. По его словам, после падения цены на нефть со $120 за баррель примерно на четверть рубль просел на 11%.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в июне 2026 года вырос на 0,3% по сравнению с маем того же года. При этом уточняется, что с начала года показатель увеличился на 7,1%.

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