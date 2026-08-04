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04 августа 2026 в 12:04

Инфекционист ответила, можно ли повторно заболеть ветряной оспой

Врач Намазова: взрослый здоровый человек может повторно заболеть ветряной оспой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрослый здоровый человек теоретически может повторно заболеть ветряной оспой, однако на практике такие случаи встречаются крайне редко, заявила в беседе с RT инфекционист Дарья Намазова. Дело в том, что после этой перенесенной инфекции, как правило, формируется длительный иммунитет, но при его снижении вирус действительно может активироваться и вызвать опоясывающий герпес.

Вирус Varicella-Zoster, вызывающий ветряную оспу, после выздоровления не исчезает из организма полностью, а сохраняется в неактивном состоянии в нервных ганглиях. Риск реактивации вируса и развития опоясывающего герпеса повышен: при иммунодефицитных состояниях (инфицирование ВИЧ, онкогематологические процессы), после трансплантации органов, во время химиотерапии и лучевой терапии, при длительном приеме препаратов, подавляющих иммунитет, включая высокие дозы глюкокортикостероидов, у людей старшего возраста, особенно после 50 лет, — отметила Намазова.

Опоясывающий герпес начинается с жжения, боли или повышенной чувствительности кожи, после чего на ограниченном участке тела — обычно по ходу одного или нескольких нервов и с одной стороны — появляются сгруппированные пузырьки. Человек с этим заболеванием заразен для тех, кто не болел ветрянкой и не был привит.

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что вакцинацию от ветрянки не вносят в обязательный календарь прививок из-за отсутствия необходимости. Медик напомнил, что ввод препарата является дополнительной нагрузкой на организм.

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