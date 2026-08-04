Ушла из жизни актриса из фильма о Человеке-пауке

Ушла из жизни актриса из фильма о Человеке-пауке Актриса Мэри Ривера скончалась в возрасте 82 лет

Скончалась актриса Мэри Ривера, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», сообщает TMZ. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Актриса Мэри Ривера, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», умерла, — говорится в публикации.

По информации портала, актриса скончалась в Гонолулу еще 15 апреля, но об этом стало известно только сейчас. Ривера пережила инсульт и впала в кому. Медики давали неблагоприятные прогнозы, и родственники приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что американский актер Винсент Пасторе, прославившийся ролью в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет в своей квартире в Бронксе. Артист, прошедший службу во Вьетнаме, также запомнился зрителям по картинам «Готти» и «Револьвер», а в последние годы снимался в проектах Gravesend и Yellowjackets.

До этого в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.