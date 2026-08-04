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04 августа 2026 в 13:35

Врачи спасли ребенка с аномальным аппендиксом

В Башкирии у семилетнего ребенка удалили гигантский аппендикс длиной 17 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Башкирии хирурги Языковской центральной районной больницы прооперировали семилетнего ребенка с гигантским аппендиксом длиной 17 сантиметров, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. Мальчик поступил с подозрением на острый аппендицит.

Операция, которая изначально планировалась как стандартная лапароскопическая процедура, неожиданно усложнилась из-за обнаруженного червеобразного отростка. Этот отросток был необычно большим и располагался забрюшинно, что потребовало от хирургов особого подхода.

Министр подчеркнул, что длина отростка была вдвое больше средних показателей для детей (4–10 сантиметров). Его нетипичное расположение встречается крайне редко, что сделало этот случай уникальным. Несмотря на все трудности, операция завершилась успешно, и ребенок был выписан.

Ранее в Рязани врачи помогли 12-летнему мальчику, страдающему от головных болей и головокружений. У ребенка была выявлена редкая аномалия строения позвоночника — неполная аномалия Киммерли.

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