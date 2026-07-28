Рязанские врачи помогли мальчику с аномалией развития позвоночника

В Рязани специалисты детского неврологического отделения ОКБ им. Н. А. Семашко помогли 12-летнему мальчику с неполной аномалией Киммерли — редкой особенностью строения позвоночника, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Минздрав Рязанской области. Ребенок долгое время страдал от головных болей, головокружений и потемнения в глазах при резких движениях.

В ходе обследования специалисты выяснили, что у мальчика врожденная особенность строения первого шейного позвонка. Его позвоночную артерию сдавливала дополнительная костная дужка. Именно это и приводило к нарушению нормального кровотока к мозгу и неприятным симптомам.

Медики подобрали для ребенка медикаментозное лечение и курс физиотерапии. У мальчика улучшилось состояние уже во время пребывания в стационаре.

Ранее медики из Свердловской области спасли ребенка с тяжелым перитонитом. Операция длилась более полутора часов. 11-летний мальчик из Нижнего Тагила пожаловался родителям на сильную боль в животе, после чего в медицинском учреждении ему диагностировали нарастающую интоксикацию, которая могла привести к сепсису и отказу органов.