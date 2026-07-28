Путин раскрыл, чего Россия никогда не делала Путин: Россия никогда не отгораживалась в международных делах

Россия никогда не отгораживалась в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, страна не собирается отказываться от этого принципа.

Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать, и наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах, они чрезвычайно важны, — заявил Путин.

Ранее президент подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции является важнейшей задачей для всех ветвей российской власти. По его словам, помощь нужна не только бойцам, но и членам их семей.

Накануне Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы заявил, что парламентарии полностью оправдали статус народных представителей. Президент подчеркнул, что они проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы.