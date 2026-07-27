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27 июля 2026 в 14:27

В Кремле подвели итоги работы Госдумы VIII созыва

Путин: депутаты Госдумы VIII созыва оправдали доверие избирателей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Депутаты Государственной думы VIII созыва полностью оправдали статус народных представителей, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что парламентарии проявили компетентность и оперативно принимали законы для армии, экономики и социальной сферы. Трансляцию встречи вела пресс-служба Госдумы.

Депутаты Государственной думы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявляли безусловную преданность Родине, компетентность и твердость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, принимали законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, обществу, государству, — сказал президент.

Президент отметил, что в непростых условиях депутаты действовали профессионально и уверенно. Глава государства указал на слаженное взаимодействие парламентариев с коллегами из Совета Федерации, правительства и регионов.

Путин в ходе встречи с парламентариями завершающего работу VIII созыва Государственной думы в Кремле также заявил, что кандидаты должны использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно». Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.

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