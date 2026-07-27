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27 июля 2026 в 14:25

Путин обратился к кандидатам в депутаты перед выборами

Путин: кандидаты в депутаты должны продуктивно использовать предвыборный период

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылев, РИА «Новости»
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Кандидаты в депутаты должны использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями завершающего работу VIII созыва Государственной думы в Кремле. Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе. Трансляция мероприятия доступна на сайте парламента.

Прошу использовать предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, собирать предложения, наказы людей, чтобы потом реализовывать их в депутатской работе, — подчеркнул Путин.

Ранее состоялось завершающее пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. На нем выступили руководители политических фракций и председатель парламента Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы, после чего объявил о закрытии восьмого созыва палаты. За пять лет парламент принял 2980 федеральных законов.

Также Володин заявил, что работы по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле РФ завершены. По его словам, было принято порядка 70 базовых законов.

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