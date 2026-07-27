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27 июля 2026 в 11:24

Володин объявил о завершении интеграции Донбасса и Новороссии

Володин: работа по интеграции новых регионов в правовое поле России завершена

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Работы по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации завершены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва. По его словам, было принято порядка 70 базовых законов.

Завершена работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Принято порядка 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами, — сказал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности и обстрелов. При этом он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что современные украинские власти давно не считают жителей Донбасса своими. Международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России были подписаны 30 сентября 2022 года.

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