«Не считает своими»: Пушилин о том, как Украина отвернулась от Донбасса

«Не считает своими»: Пушилин о том, как Украина отвернулась от Донбасса Пушилин: в Киеве давно не считают жителей Донбасса своими

Современные украинские власти давно не считают жителей Донбасса своими, заявил в беседе с ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России были подписаны 30 сентября 2022 года.

Киев давно уже не считает жителей Донбасса своими, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Пушилин сообщил, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины контролируют от 15 до 17% территории ДНР. Отмечается, что в марте президент России Владимир Путин называл аналогичные цифры. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого Пушилин утверждал, что украинские войска стремятся отсрочить восстановление канала Северский Донец — Донбасс после его перехода под контроль российских сил. Он отметил, что противник закладывает мины, чтобы причинить региону дополнительный вред.

Также глава ДНР заявлял, что жители республики ясно ощущают приближение завершения СВО в пользу России. Он подчеркнул, что позитивные сдвиги на линии фронта происходят каждый день благодаря стойкости населения Донбасса.