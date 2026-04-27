27 апреля 2026 в 09:35

«Стратегия провала»: на Западе увидели спасение Европы в отказе от санкций

Политик Мема: ЕС должен отменить санкции и возобновить торговлю с Россией

Евросоюз должен отменить санкции и снова начать закупать энергию у России, заявил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая в конечном счете бьет по интересам самой Европы.

Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке, вместо этого она продолжает стратегию провала, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Запад усилил давление на турецкие банки, работающие с российскими операциями, кредитные организации предупреждают о вероятных последствиях. Источник уточнил, что речь идет как о контроле и проверках трансакций, так и о неформальных сигналах, из-за которых компании вынуждены действовать более осмотрительно при взаимодействии с клиентами из России.

До этого сенатор Константин Басюк заявил, что Россия смогла приспособиться к санкциям западных стран. По его словам, введенные ограничения ускорили переориентацию рынков и способствовали усилению экономического суверенитета страны.

