Раскрыты подробности ночного налета БПЛА на Воронежскую область Гусев: силы ПВО за ночь сбили более 40 беспилотников над Воронежской областью

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 10 июня сбили более 40 украинских беспилотников над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, БПЛА перехватили над тремя городскими округами и 12 районами.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Глава региона отметил, что в одном из районов из-за падения обломков БПЛА повредилось оборудование связи. Пострадавших в результате атаки нет. Других подробностей он не привел.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 10 июня ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над территорией 20 российских регионов и акваторией Черного моря.

До этого в Херсонской области после ночной атаки беспилотников произошло масштабное обесточивание нескольких территорий. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, без электроснабжения остались сразу восемь округов региона.