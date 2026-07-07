Губернатор раскрыл последствия атаки дронов на Воронежскую область Дроны повредили дома и машины в двух районах Воронежской области

Частные дома, гаражи и автомобили повреждены в результате атаки беспилотников в двух муниципалитетах Воронежской области, сообщил в МАКСе губернатор Александр Гусев. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

В одном из населенных пунктов взрывной волной выбило остекление в частном доме, повредило ограждение, гаражную постройку и легковой автомобиль. Во втором муниципалитете обломки сбитого аппарата повредили кровельное покрытие одного домохозяйства, а также фасад, крышу, гараж и транспортное средство в соседнем подворье. Гусев также предупредил, что вероятность повторных ударов с воздуха в регионе сохраняется.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по поселку Юбилейный пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. По его словам, оба получили множественные осколочные ранения. По словам Хинштейна, в результате атаки в поселке повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом — выбиты окна.