После атаки ВСУ по поселку Юбилейный госпитализировали двух человек

После атаки ВСУ по поселку Юбилейный госпитализировали двух человек Хинштейн: осколки после удара ВСУ ранили двух жителей Курского района

В результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, оба получили множественные осколочные ранения.

Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения, — написал он.

По словам Хинштейна, в результате атаки в поселке повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом выбиты окна. Кроме того, уточняется, что осколками повреждены семь автомобилей.

Ранее губернатор региона Хинштейн сообщил, что автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвался на мине. В результате происшествия глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, был госпитализирован с ранением живота и повреждением бедра.