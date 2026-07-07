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07 июля 2026 в 09:21

После атаки ВСУ по поселку Юбилейный госпитализировали двух человек

Хинштейн: осколки после удара ВСУ ранили двух жителей Курского района

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, оба получили множественные осколочные ранения.

Ночью в поселке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения, — написал он.

По словам Хинштейна, в результате атаки в поселке повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом выбиты окна. Кроме того, уточняется, что осколками повреждены семь автомобилей.

Ранее губернатор региона Хинштейн сообщил, что автомобиль, в котором находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвался на мине. В результате происшествия глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, был госпитализирован с ранением живота и повреждением бедра.

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Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
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