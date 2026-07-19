Закрываю узбекский салат на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и мясу

Закрываю узбекский салат на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и мясу

Беру помидоры, огурцы, перец и лук — нарезаю крупно, добавляю зелень, чеснок, масло и специи, даю постоять 20 минут, раскладываю по банкам, стерилизую и закатываю. Получается салат, который затмит любое лечо: овощи остаются хрустящими, сочными, пропитанными пряным маринадом с чесноком и базиликом. Каждый ужин с ним превращается в пир — банка улетает за вечер, а зимой это просто праздник вкуса. Помидоры не развариваются, огурцы хрустят, перец добавляет сладость, а зелень — летний аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2,8 кг помидоров, 1 кг огурцов, 600 г болгарского перца, 600 г лука, 1 головка чеснока, петрушка, базилик, укроп по вкусу, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл растительного масла, уксус по вкусу.

Помидоры нарежьте дольками, огурцы кружочками, перец полосками, лук полукольцами, чеснок измельчите. Смешайте все овощи с зеленью, добавьте соль, сахар, масло и уксус, оставьте на 20–30 минут для выделения сока. Разложите по стерилизованным банкам, накройте крышками. Стерилизуйте: 700 мл — 15 минут, 1 л — 20 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла этот салат — зимой банка улетает за ужином, все просят рецепт. Я добавила больше чеснока и базилика, а уксус заменила лимонным соком для мягкости. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — будет интереснее. Находка, а не рецепт!