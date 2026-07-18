Забудьте про квашенку: капуста с клюквой и перцем в медовом рассоле — новая любовь. Готовим вечером — утром едим

Забудьте про квашенку: капуста с клюквой и перцем в медовом рассоле — новая любовь. Готовим вечером — утром едим

Такой салат не только украсит любой обед, но и станет спасением для тех, у кого нет времени на долгую засолку традиционной квашеной капусты, ведь здесь не нужно ждать неделями.

Вам понадобятся: 1 кочан капусты (примерно 2 кг), 2 болгарских перца, 200 г свежей клюквы, для рассола — 1 литр воды, 4 ст. л. меда, 3 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, несколько горошин черного перца и пару гвоздик.

Капусту нарежьте крупными квадратами, перец — полосками, чеснок — тонкими пластинками. В кастрюлю или банку слоями уложите капусту, перец, клюкву и чеснок. Для рассола доведите воду до кипения, растворите в ней соль и мед, затем влейте уксус, снимите с огня и горячим залейте овощи, добавьте горошины перца и гвоздику. Поставьте груз и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов (например, на ночь), а утром отправьте в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала замариновать капусту по этому рецепту. Понравилось, что она получилась с приятной кислинкой от клюквы и сладковатой ноткой меда. А если заменить столовый уксус на яблочный или виноградный — вкус станет мягче.

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