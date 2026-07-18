Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 20:00

Забудьте про квашенку: капуста с клюквой и перцем в медовом рассоле — новая любовь. Готовим вечером — утром едим

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Такой салат не только украсит любой обед, но и станет спасением для тех, у кого нет времени на долгую засолку традиционной квашеной капусты, ведь здесь не нужно ждать неделями.

Вам понадобятся: 1 кочан капусты (примерно 2 кг), 2 болгарских перца, 200 г свежей клюквы, для рассола — 1 литр воды, 4 ст. л. меда, 3 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, несколько горошин черного перца и пару гвоздик.

Капусту нарежьте крупными квадратами, перец — полосками, чеснок — тонкими пластинками. В кастрюлю или банку слоями уложите капусту, перец, клюкву и чеснок. Для рассола доведите воду до кипения, растворите в ней соль и мед, затем влейте уксус, снимите с огня и горячим залейте овощи, добавьте горошины перца и гвоздику. Поставьте груз и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов (например, на ночь), а утром отправьте в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала замариновать капусту по этому рецепту. Понравилось, что она получилась с приятной кислинкой от клюквы и сладковатой ноткой меда. А если заменить столовый уксус на яблочный или виноградный — вкус станет мягче.

Ранее стало известно, как приготовить томатный соус на замену кетчупу.

Проверено редакцией
Читайте также
Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа
Москва
Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа
Военблогер Земцов получил срок по делу об угрозах и о повреждении имущества
Общество
Военблогер Земцов получил срок по делу об угрозах и о повреждении имущества
Делаю салат из баклажанов с хмели-сунели на зиму — островатый, ароматный и всегда в почете у гостей
Общество
Делаю салат из баклажанов с хмели-сунели на зиму — островатый, ароматный и всегда в почете у гостей
Закатываю помидоры с зеленью и чесноком — «Армянчики» уходят первыми: хит сезона, лучше обычных маринованных
Общество
Закатываю помидоры с зеленью и чесноком — «Армянчики» уходят первыми: хит сезона, лучше обычных маринованных
Этот салат подавали в лучших ресторанах СССР — теперь его легко собрать и дома: «Ак-Идель» и к празднику, и просто на ужин
Общество
Этот салат подавали в лучших ресторанах СССР — теперь его легко собрать и дома: «Ак-Идель» и к празднику, и просто на ужин
Общество
рецепты
салаты
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Wildberries дал ответ на сообщения о нарушениях при эвакуации
В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по мирным объектам
Финалистка «Миссис Москва 2025» чуть не погибла во время съемки лягушки
Минобороны подсчитало уничтоженные над Россией БПЛА за день
В Wildberries рассказали о работе ПВЗ после атак на объекты компании
Слуцкий пригрозил Киеву после гибели российских семей
Герасимов озвучил главную задачу российской группировки войск «Запад»
ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ
Японская активистка попросила Путина защитить животных от жестокости
ВСУ сбежали из еще одного населенного пункта в ДНР
В Чечне подросток устроил гонки во дворе дома и разбил авто за 7 млн рублей
Российские силовики взломали телефон Федорова и обнаружили странные данные
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани
ВС России поразили резервуары с топливом ВСУ в порту Южный
Атака ВСУ на WB, смерть вдовы Николаева, резерв готов к бою: что дальше
В Подмосковье уточнили число пострадавших при атаке БПЛА
Серябкина призналась, какой совет Фадеева полностью изменил ее карьеру
Игорь Крутой показал редкие кадры с 23-летней дочерью
Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.